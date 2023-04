Walk’n Beer ce 22 avril, de bonnes choses pour une bonne cause

Avec les crises successives, certaines asbl de gestion des salles de village sont toujours menacées par les obligations de rentabilité. Elles doivent impérativement se réinventer et s’adapter pour générer de nouveaux revenus tout en consolidant les liens sociaux au sein de leur communauté. A la salle de Walk, près de Robertville, le Réveil Villageois l’a bien compris et fait appel à vous pour participer le samedi 22 avril à une dégustation de bières très locales en présence des brasseurs.

Au menu : Peak, Tetra, Gnouf, Culminante et Bellevaux ainsi qu’une dégustation de produits – fromages et charcuteries fines – sélectionnés avec la complicité de la fromagerie Amon Chavet de Malmedy. Ce rendez-vous se déroulera entre 17h et 22h. L’accès est gratuit et le parking aisé. Les brasseries présentes, en plus de permettre de déguster, proposeront leurs produits à la vente et vous pourrez y découvrir comment sont sélectionnés les céréales, les houblons et ce qui caractérise le brassin – double, triple ou quadruple brassage et comment sont élaborées les bières dites fruitées. Ces explications seront données par les brasseurs eux-mêmes ou par l’un de leur spécialiste. D’autres produits tel le Genepeak créé par la brasserie Peak en collaboration avec la distillerie Radermacker seront également proposés à la dégustation. Pour accompagner les bières, des planches de fromages et charcuteries fines mais aussi des croque-monsieur de qualité pour les plus affamé.e.s. À noter que les brasseurs y viendront gracieusement, sans commissions ou rétributions pour leurs présences. Le Réveil Villageois de Walk y vendra des boissons softs froides et chaudes en plus des planches et des croques… Vous savez désormais où vous serez le samedi 22 avril… Pour une heure ou bien plus longtemps, venez savourer et partager un bon moment convivial #localetdebongout.