Un spectacle pour toute la famille à l’Abbaye de Stavelot

Le dimanche 16 avril à 15 heures, les petit dès 3 ans, accompagnés de leur famille auront la joie de découvrir « La Mer », un spectacle familial du Foule Théâtre.

L’un des personnages du jardin est de plâtre, gardien du lieu, respirant la sagesse naïve, l’autre est un voyageur, transportant un enthousiasme teinté de maladresse vive et contagieuse. En tête-à-tête dans les hautes herbes du jardin, nos protagonistes nous donnent à voir la naissance d’une amitié vive et durable. Ils mèneront une drôle d’aventure qui, à son terme pourrait bien leur faire découvrir la mer… Ils n’ont de limite que leur imagination (et la nôtre) !