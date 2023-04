La Chasse aux œufs de Pâques à Malmedy

Chaque année, les petit chercheurs d’œufs se présentent à l’entrée du parc, accompagnés de leurs parents et armés de leur petit panier. Massés devant les grilles de circonstance, ils attendent le moment « officiel » du départ, car la chasse est bien organisée. Elle est ouverte aux enfants jusqu’à 12 ans. Et pour que chacun ait sa chance, y compris les plus petits, on repartit les vaillants chercheurs en plusieurs groupes, par tranche d’âge.

« Cette année il y a beaucoup plus d’enfants que d’habitude, constate avec joie Elisabeth Dehard, l’organisatrice de la chasse. En tant que présidente du Conseil d’Administration de la Maison des Jeunes, elle rappelle que c’est la 22e chasse que la Fabrik organise, et tient à préciser le rôle essentiel des commerçants malmédiens, qui ont fourni – comme les autres années – les précieux œufs en chocolat. En effet, la meilleure organisation que ce soit n’aurait eu aucun sens sans la grande générosité de nos commerçants – merci à eux ! Tout comme pour les autres éditions, la ville de Malmedy a participé à l’opération, via son Plan de Cohésion Sociale. Ce qui, au final, a donné une super jolie « cueillette » d’œufs, car il y avait aussi une musique entraînante qui accentuait le caractère festif ; les enfants étaient beaucoup plus nombreux cette année ; puis, il a fait plutôt beau ; et le sol herbeux du parc était (presque) entièrement couvert d’œufs : que demander de plus ? Et comme toutes les années précédentes, cette petite fête fut gratuite. Ce samedi 8 avril 2023, la chasse aux œufs de Pâques fut une belle réussite, enfants et parents avaient le sourire.