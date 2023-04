L’atelier d’Igor expose avec Top seniors Malmedy

L’entrée est libre. L’exposition est accessible du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h, ainsi que lors des spectacles et activités de l’Espace Duesberg. (Ou sur rendez-vous pour les groupes)

Monique rêve sa peinture, ensuite, elle peint son rêve ! Laissez-vous emporter dans un monde imaginaire, plein de couleurs et de poésie.

Monique est membre de l’atelier d’Igor qu’elle encadre avec son époux, Willy Delvigne. L’atelier compte 22 personnes réparties en deux groupes qui se réunissent chaque semaine.

Toutes les techniques et tous les styles sont acceptés. On n’impose jamais rien. On peint ce que l’on veut !

Mais, afin d’évoluer et de se perfectionner, l’atelier organise de temps en temps des ateliers « dirigés » Lors de ces formations, on apprend comment utiliser les couleurs, leurs compositions, leurs mélanges etc.

La couleur est l’outil du peintre, il est impératif de s’en servir correctement.

On apprend également comment maîtriser les ombres et la lumière, la perspective, comment donner de la profondeur ou du relief à un tableau etc.

Willy, que tous les membres appellent « coach », aide, encourage et suit individuellement chaque membre qui le souhaite.

L’atelier est un lieu de rencontre et de partage d’une même passion : la peinture. On y vient pour le plaisir d’être ensemble, de travailler ensemble.

Il nous reste 1 place pour le mercredi matin (9h à 12h). L’atelier du lundi (13h30 à 17h) est complet.

Prenez contact avec nous avant de nous rejoindre, nous vous donnerons tous les renseignements nécessaires.

L’Atelier d’Igor est hébergé, dans les locaux de l’ASBL « Le Caillou Blanc ». Rue de la Warche, 28 4960 Malmedy.