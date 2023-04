Stage de peinture et dessin botaniques à Trois-Ponts

Depuis toujours, les artistes cherchent à retranscrire la beauté de la Nature. C’est l’articulation entre intérêt scientifique et minutie de la représentation artistique qui fit émerger l’art botanique, une des pratiques explorées par l’artiste Dominique Deblanc. Cette artiste de chez nous aime encourager l’art de l’observation, promouvoir et revaloriser la tradition de l’illustration botanique, remise au goût du jour notamment par les botanistes et illustrateurs anglais et français. Profitez de cette rare chance de développer cet art en sa compagnie !

Lors d’un stage de 4 jours, du 08 au 11 mai de 10h à 16h30, Dominique Deblanc accompagne débutants ou confirmés mais toujours amoureux des choses de la nature. Y seront abordés l’étude de modèles botaniques, fleurs et plantes de nos jardins et chemins, le rendu des volumes, des ombres et lumières à la mine de plomb, l’apprentissage de la technique de « l’aquarelle sèche ». Les différents stades de la peinture botanique seront approchés.