Wallonie picarde: offrez une seconde vie à votre vélo

Les citoyens seront invités à déposer les vélos dont ils ne se servent plus : VTT, VTC, vélos de course, vélos enfants et adultes…

Depuis la première opération en 2007, plus de 7.500 vélos ont ainsi été collectés dans la zone Ipalle. Les deux-roues seront ensuite distribués à diverses organisations sociales en vue d’être réutilisés. Parmi les bénéficiaires figurent des CPAS, des maisons de jeunes, des centres de la Croix-Rouge, des ateliers de réparation dont l’objet social est la réinsertion par le travail…