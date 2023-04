Fête de l’hélico le 7 mai à Tohogne

Le temps passe vite… voilà déjà 25 ans que le Comité « Spirit of St Luc » de la région Durbuy-Tohogne organise une grande journée de fête autour de l’hélico médicalisé de Bra sur Lienne et à son profit.Il faut savoir qu’au départ, le rêve fou d’un médecin avantgardiste (Docteur Luc MAQUOI) s’est réalisé : installer un héliport au centre d’une zone pauvre en référence hospitalière, avec un service permanent à la population : que de vies sauvées depuis, que d’interventions enregistrées, Au fil du temps, ce service s’est amélioré, s’est adapté aux exigences des éminences ministérielles… qui régissent le système d’interventions SMUR…

A ce jour, presque 100 000 familles adhèrent à la carte d’affiliation qui octroie la gratuité de l’intervention héliportée, à la seule demande du 112. En effet, pour 30 € si vous êtes seul (e) ou 47 € si vous êtes en famille, vous pouvez vous affilier et ainsi profiter de ce service gratuitement, sînon, il vous en coûtera 1500 €… et de plus, vous faites VIVRE le CMH qui vit en grande partie grâce à l’affiliation de la population.