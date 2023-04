Théâtre: une histoire de blé à Vierves-sur-Viroin

Elles suscitent des questions et des craintes : comment allons-nous habiter la planète ? Comment allons-nous travailler, nous nourrir, nous chauffer, prendre soin de nous et de nos proches ?

Inondations, covid, changements climatiques, crise énergétique, inflation, effondrement de la biodiversité : les crises se suivent et nous affectent dans notre vécu, nos finances et nos émotions.

Le projet Un autre demain est possible propose de réfléchir à ses problématiques pour imaginer un autre futur. Jusqu’en décembre, une large palette d’événements est proposée à Couvin, Philippeville et Viroinval : spectacles, films, expositions, cafés citoyens, ateliers…

Bien qu’issu d’une famille ancestrale de paysans, Matthieu, travaille dans la grande distribution. Les enfants sont au lit. Il faut faire la vaisselle. C’est le jour des poubelles.

Au fil des objets et des déchets qui l’entourent, Matthieu remonte le fil du temps et va à la rencontre de ses aïeux. Tour à tour, l’acteur et les objets racontent ce qu’était le travail des champs et quand tout a basculé vers une nouvelle agriculture… Une « révolution verte » ?

Mêlant théâtre d’objets et marionnettes, Une Histoire de Blé raconte la transition entre un monde pas si lointain où la majorité de la population travaillait la terre, et le monde d’aujourd’hui, où les paysans semblent disparaitre…