Le BC La Hulle a su résister à la crise!

Comme tous les clubs sportifs de notre pays, le BC La Hulle a fortement été impacté par la crise sanitaire. S’il a perdu une partie de ses membres, le club profondevillois a su passer ce moment difficile et est désormais quasiment de retour à son niveau d’avant-Covid. « On tire un bilan positif de ces derniers mois, dans le sens où on a vu le nombre de membres remonter. Suite à la crise sanitaire, nous avions perdu beaucoup de personnes, qui avaient décidé d’arrêter, surtout au niveau des adultes. Heureusement, depuis, on a réussi à attirer à nouveau des membres et nous sommes en train de revenir au même nombre d’affiliés que l’on a connu auparavant. C’est positif, même s’il reste du boulot. », affirme Manuel Rouard. Fidéliser les nouveaux membres Si attirer de nouveaux membres est déjà une tâche compliquée par moments, Manuel Rouard se concentre surtout sur la fidélisation de ceux-ci. « Nous avons très régulièrement des personnes qui viennent essayer notre sport. Maintenant, le plus difficile, c’est de réussir à les garder sur la durée. Afin d’y arriver, nous avons redynamisé le club en interne, en proposant notamment l’organisation de plusieurs événements pendant la saison. Nous essayons aussi que les nouveaux puissent être intégrés au sein du club assez rapidement, afin qu’ils fassent des connaissances et qu’ils aient envie de revenir. C’est un défi, mais j’ai l’impression que cela fonctionne bien. »

Au niveau de son école de jeunes, le BC La Hulle n’a pas connu de grand changement ces dernières années, et ce malgré le covid. « On peut toujours compter sur entre 25 et 30 jeunes, qui sont entourés par trois entraîneurs diplômés de la ligue. Ils ont entraînement une fois par semaine, et sont séparés dans trois groupes, qui sont décidés en fonction de leur âge mais aussi de leur niveau », affirme Manuel Rouard. « C’est d’ailleurs tout un défi d’organiser ces groupes, car il y a des fortes différences à ces âges-là, que ce soit au niveau physique ou au niveau technique. En plus de ça, il faut aussi tenir compte des affinités et des parents qui font du covoiturage. C’est une grosse organisation. »

Le tournoi a tenu malgré la crise Les 29 et 30 avril prochains, le BC La Hulle organisera son traditionnel tournoi annuel. Un événement qui aurait pu disparaître suite au Covid, mais qui a su résister et qui accueillera de nouveau cette année de nombreuses personnes. « Cela fait 25 ans que l’on organise ce tournoi. On a évidemment dû l’annuler à deux reprises avec le Covid, et le relancer n’a pas été facile. La dernière année avant la crise, nous étions 330 inscrits, alors que l’année dernière, nous n’étions « que » 225. Cela fait une sacrée différence », affirme Manuel Rouard. « Maintenant, si d’un côté ça peut sembler beaucoup, on peut néanmoins être très satisfait de l’autre côté. Certains tournois ont tout simplement dû être annulés, faute d’inscrits. Nous sommes déjà contents d’être toujours là et j’espère désormais que notre tournoi retrouvera un jour son niveau d’antan, même si ça ne sera pas simple. Il y a en tout cas une dynamique positive, et nous avions déjà une petite centaine d’inscrits seulement 10 jours après l’ouverture des inscriptions. »