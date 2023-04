Après «Sous emprise», Fianso est de retour sur Netflix: le rappeur partagera l’affiche du remake du «Salaire de la peur» avec Franck Gastambide!

Ce mardi 11 avril, Netflix a en effet annoncé que « Le salaire de la peur », le classique d’Henri-Georges Clouzot datant de 1953 et inspiré du roman de Georges Arnaud, aura droit à son remake. Réalisé par Julien Leclercq, le tournage du film vient de s’achever, apprend-on sur la page Instagram du géant du streaming. Date de la sortie ? Courant 2024.

Netflix France annonce d’ores et déjà un « cast explosif ». Franck Gastambide, Alban Lenoir, Ana Girardot et Sofiane Zermani, alias Fianso, se partagent l’affiche du remake. Le rappeur n’est pas à son coup d’essai avec la plateforme. Il s’était déjà classé, avant son confrère Kaaris, à la première place du classement des films les plus regardés dans le top 10 mondial avec « Sous emprise ».