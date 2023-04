Ivre, il rue de coups une dame chez elle, à Rebecq

L’homme était poursuivi pour plusieurs scènes violentes envers des femmes, dont une tentative de meurtre commise à Rebecq, le 26 janvier dernier. Il avait roué de coups une dame chez qui il s’était rendu à 6h du matin, alors qu’il était ivre. Le prévenu avait tenté d’étrangler la victime, l’avait jetée au sol et lui avait frappé la tête contre le carrelage à plusieurs reprises.

Il niait les faits durant l’enquête, tandis que devant le tribunal correctionnel, le Rebecquois n’excluait pas de s’être montré violent envers la victime, mais affirmait ne pas s’en souvenir à cause de son état alcoolisé ce matin-là. Il martelait par contre qu’il n’avait jamais eu l’intention de tuer la victime, et son conseil avait dès lors plaidé l’absence d’intention homicide. Le jugement, reprenant divers éléments d’enquête, écarte ces dénégations et retient donc bien la qualification de tentative de meurtre.