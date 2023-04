Hadja Lahbib répond à ceux qui estiment que la place d’une ministre n’est pas dans une fiction: «Je ne m’interdis rien», «Je n’ai pas outrepassé mes valeurs»

Lire aussi «Attraction»: une nouvelle série belge débarque sur la Une

Malgré cela, cette annonce a provoqué quelques critiques. Que répond Hadja Lahbib à ceux qui trouvent qu’une ministre n’a pas sa place dans une fiction ? « Moi, je ne m’interdis rien tant que cela me permet de rester moi-même », révèle Hadja Lahbib en exclusivité à Ciné-Télé-Revue. « Je ne pense pas avoir outrepassé mes valeurs en jouant dans une série belge écrite par une auteure que j’adore avec la casquette qui était la mienne à ce moment-là. Vous savez, on n’arrête pas de dire que les politiques sont déconnectés de la réalité, des gens, eh ben, voilà, on ne pourra pas dire que je suis coincée.