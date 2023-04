Philippeville : un spectacle poursurvivre à l’effondrement

Bertrand en est convaincu : la fin du monde, c’est pour demain. Entre le réchauffement climatique, les catastrophes naturelles, la menace nucléaire et l’épuisement des ressources, il ne faudra pas attendre 2050 pour que tout s’effondre. Heureusement son entreprise détient la solution. Ce soir, Bertrand présente la Base Autonome durable (B.A.D) adaptée spécifiquement à la région de Philippeville. La B.A.D se veut plus efficace que les abris anti-atomiques ou même que l’Arche de Noé.

Dans le cadre de la Quinzaine de la Nature organisée dans l’entité de Philippeville par différents acteurs dont le centre culturel et le Parc Naturel Viroin-Hermeton, la salle Les Halles de Philippeville accueillera un spectacle inspirant ce vendredi 21 avril à 20 h : « Préparez-vous au pire et espérez le meilleur ! » par Maison Renard.

La seule alternative pour se sauver de la catastrophe à venir est évidemment la B.A.D à condition de posséder les moyens de se la fournir. Etant donné le contexte et l’effondrement à venir, la Maison Renard ne fait pas crédit.

Drôle et cynique, « Préparez-vous au pire et espérez le meilleur ! » est un spectacle entièrement réalisé avec des données issues du monde scientifique. Doit-on vraiment craindre un effondrement de notre civilisation ? Comment vivre en autonomie totale ? Quelles seront les véritables victimes en cas d’effondrement ? Après le spectacle, la survie n’aura plus aucun secret pour le public.