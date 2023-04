Le Louis Delhaize Open Market de Braine-le-Comte redevient un supermarché Match

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’an dernier, le magasin Match de Braine-le-Comte opérait une profonde mutation pour changer d’enseigne au sein du même groupe et devenir le tout premier Louis Delhaize Open Market. Un an plus tard, le groupe Louis Delhaize a fait marche arrière. L’enseigne Match a été remise en place ce mardi 11 avril. Mais ce revirement concerne uniquement le nom, assure, Stéphane Genicot, directeur marketing.