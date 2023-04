VOO développe son Internet Giga à Andenne et Ohey: «La même vitesse qu’en ville, et pour tout le monde»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dans le cadre du Plan de Relance de la Wallonie et de l’appel d’offres « Last Mile » de Digital Wallonia, VOO développe son réseau Internet Giga sur les communes d’Andenne et d’Ohey. Les travaux d’implantation de l’infrastructure ont commencé en février. Il s’agit d’installer, sur les câbles télé coaxiaux existants, de nouveaux équipements créant un réseau hybride Fibre Coax. « Cette technique cause moins d’inconvénients aux riverains puisqu’on n’a pas besoin d’ouvrir les façades », rassure France Vandermeulen, directrice des affaires réglementaires chez VOO.