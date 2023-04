En vacances au bord du Loch Ness, John reste sans voix quand il aperçoit un «énorme cou» sortir de l’eau: «J’ai montré aux gens de l’hôtel et ils étaient tous vraiment choqués» (photo)

Il séjournait à la maison d’hôtes Foyers Roost, près du Loch Ness, le 9 avril dernier, quand il a capturé ce qu’il est certain d’être le « monstre du Loch Ness », ou « Nessie ». Il a immédiatement remarqué que ce qu’il avait vu était bien trop gros pour être un oiseau et il s’est rappelé qu’il n’y avait ni dauphins ni marsouins dans le lac. Ce qui l’a mené à en conclure qu’il s’agissait du monstre !

John s’est empressé de prendre sa caméra et de capturer la bête. Les images ont choqué le personnel de l’hôtel ! « Cela devait être quelque chose de très grand parce que nous étions à environ un mile (1,6 kilomètre) du Loch Ness et je pouvais le voir clairement », témoigne le quinquagénaire. « C’était comme un énorme cou. Ce n’était pas comme s’il était attaché à quoi que ce soit, comme une bouée, parce qu’il continuait de s’éloigner », ajoute-t-il.

« J’ai montré à des gens à l’hôtel et ils étaient tous vraiment choqués. Je suis descendu au Loch Ness plus tard dans la journée mais je n’ai rien vu », raconte encore le père de famille. Il ajoute avoir « regardé d’autres photos de Nessie » et affirme que celles qu’il a prises leur « ressemblent ».