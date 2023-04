Des couleurs durant toute l’année à Cerfontaine

Son esprit créatif trouve sa place dans tous les secteurs d’activités : « J’ai toujours aimé l’écriture, la musique, la photo, le dessin et la peinture juste pour le plaisir que cela procure. Mon époux qui est chanteur et musicien et mon fils me soutiennent et me motivent afin que je continue mes créations. Mes amis proches participent à mes expositions et m’encouragent. »

Autodidacte, elle découvre chaque jour de nouvelles techniques suite à ses essais et ses erreurs. Cependant elle utilise principalement l’acrylique pour peindre les tableaux : « Je me sers de pinceaux de tailles différentes, des éponges, des rouleaux… »

L’art abstrait lui donne la possibilité de peindre des formes et des couleurs en toute liberté : « Dans la peinture abstraite, il n’y a pas de règle ! C’est l’émotion et l’imagination qui me guident tout en faisant abstraction de la réalité. »

Madame Decerf reconnait une dette envers Kandinsky dont elle salue la maitrise. Dans cet univers abstrait, elle utilise différents styles : des lignes droites ou courbes, des taches, des ronds, des fleurs irréelles : « Mon univers est très coloré et serait, d’après mon entourage, le reflet de ma personnalité. Si vous observez mes toiles, vous devez faire confiance aux sentiments qu’elles vous procurent. Ils seront peut-être différents des miens car chacun interprète à sa manière ce qu’il voit. »

Son imagination l’emporte aussi vers d’autres rivages : « Il m’arrive aussi de dessiner n’importe quoi que je transforme en quelque chose de reconnaissable et que je colorie, à l’aide de crayons de couleur et des marqueurs. Pour terminer, j’inscris une citation et je place la feuille dans un sous-verre. »

Cette technique, elle la propose à la demande, pour décorer une photo et écrire un petit texte concernant la personne (pour un anniversaire, un mariage, un souvenir…).

Lors de cette exposition, elle espère rencontrer des personnes et récolter des avis, voire peut-être des conseils.