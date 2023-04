Lexus va lancer… un Van de luxe

Le SUV aura décidément tout balayé sur son passage. La grande berline, le cabrio abordable, le break, et surtout le monospace et le (mini-)van, dont les réelles qualités pratiques et familiales n’ont jamais été égalées par le moindre SUV. Il reste encore quelques modèles sur le marché, mais hormis le toujours charismatique VW Multivan, ils sont réduits à la figuration. Pourtant, certaines marques semblent voir un possible retour en grâce des Vans. Hyundai, par exemple, a lancé il y a peu le très original (et très agréable à vivre) Staria. Manifestement, ça a donné des idées à Lexus…

Hybride

Le Lexus LM est une version « luxifiée » d’un van Toyota, déjà présent sur divers marchés mondiaux. L’Europe en était jusque-là privée, mais ça va changer avec le lancement de la nouvelle génération, que Lexus dévoilera dans quelques jours au Salon de Shanghai. Chez nous, il sera vraisemblablement commercialisé avec motorisation hybride. Pour ce qui est du design, on n’a droit pour le moment qu’à un teaser très mystérieux. Mais on peut déjà imaginer à quoi ressemblera l’aménagement intérieur en se basant sur la génération actuelle. Il existe par exemple une version munie de deux larges fauteuils à l’arrière, d’une partition qui les sépare des passagers avant, et cette partition intègre un énorme écran escamotable. Une approche très VIP, mais nul doute qu’une vision plus familiale du véhicule sera aussi proposée. Quoi qu’il en soit, le retour d’alternatives aux sempiternels SUV est une bonne nouvelle.