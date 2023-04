MG Cyberster: Des images du futur roadster électrique abordabled

De la citadine au SUV de 3 tonnes, en passant par la sportive haut de gamme, la voiture électrique touche désormais à toutes les catégories, sauf une : le petit roadster fun et abordable. Sauf surprise venant d’un autre constructeur, c’est la marque la plus légitime en la matière qui viendra combler cette lacune : MG, avec la Cyberster. Nom provisoire, on l’espère. Après quelques photos avec camouflage et autres images « volées » de mauvaise qualité, voici deux vues très claires de ce modèle que nous attendons impatiemment.

Oui, nous avons hâte d’en prendre le volant, car en assemblant les pièces du puzzle, on peut espérer que les ingrédients sont réunis. En effet, on imagine que le roadster devrait partager sa plateforme et sa technique avec la MG4. Or, cette dernière a été une excellente surprise en termes de performances, et surtout de comportement sportif : 200 ch aux roues arrière, 1.600 kilos, quelque 400 km d’autonomie… Avouez que pour une voiture plaisir, les données collent assez bien. Enfin, le prix : 36.000€ pour la MG 4. Si le roadster est dans les mêmes eaux, MG réalisera un très joli coup, et pourrait même relancer l’intérêt pour une catégorie que seule Mazda maintient en vie actuellement.