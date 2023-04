BYD lance deux modèles supplémentaires

Actuellement, BYD propose trois modèles (électriques bien sûr) en Europe : le crossover compact Atto 3, le grand SUV 7 places Tan, et la grande berline de luxe Han. Aujourd’hui, le constructeur enrichi sa gamme de deux modèles qui viennent « boucher les trous », puisqu’il s’agit d’une compacte et d’une berline moyenne.

Monde marin

Pour sa nomenclature, BYD semble s’inspirer du monde marin. La compacte s’appelle Dolphin. Elle mesure 4,29 m de long, revendique 204 ch aux roues avant, et la batterie de 60 kWh annonce une autonomie de quelque 427 km. Elle reçoit une pompe à chaleur en série, mais se contente en revanche d’un chargeur embarqué moyennement puissant, allant jusqu’à 88 kW seulement. La berline de segment D s’appelle quant à elle Seal (phoque en anglais). Longue de 4,80 m, elle sera proposée en deux versions : 313 ch sur les roues arrière, ou 530 ch sur les 4 roues. Une seule batterie de 88 kWh au menu, qui offre jusqu’à 580 km d’autonomie à la version la moins puissante, 530 km à l’autre. Et ici, la recharge rapide jusqu’à 150 kW sera possible. Les deux nouveaux modèles arriveront en concession durant l’été. Les tarifs ne sont pas encore connus, et rappelons que BYD n’a pas fait le choix des prix plancher.