Kad Merad évoque son amitié avec Florent Pagny: «On ne communique pas dessus»

Sur place, la première personne qu’il rencontre est Louis (Kad Merad), qui se révèle être son demi-frère, aussi cynique et revenu de tout que Tridan est naïf et, pour tout dire, bonne poire. Craignant qu’il lui réclame son appartement, hérité du même père, et s’en débarrasser au plus vite, Louis s’arrange pour mettre dans les bras de Tridan sa sex-friend Roxane (Charlotte Gainsbourg), en la faisant passer pour son premier amour. Bien sûr, tout ne va pas se dérouler comme prévu…

Ce 19 avril, « La vie pour de vrai » marquera les retrouvailles au grand écran de Dany Boon et Kad Merad , quinze ans après « Bienvenue chez les Ch’tis » et quasi dix ans après « Supercondriaque ». Dany, aussi réalisateur, y joue Tridan Lagache, un homme de 50 ans qui n’a jamais rien connu d’autre dans sa vie que le Club Med ! Pourtant, il se décide enfin un beau jour à partir, dans l’espoir de retrouver son premier amour, quand il avait 8 ans. Tout ce qu’il sait, c’est que sa dulcinée doit vivre à Paris. Paris où tout le monde se hurle dessus, klaxonne, râle, manifeste… L’antithèse du Club Med !

Kad Merad et Dany Boon dans «La vie pour de vrai». Et amis pour de vrai! © Pathé Films

Dany Boon et Kad Merad n’ont eu aucun mal à retrouver leur complicité, eux qui sont amis dans la vie – Kad a même logé chez Dany le temps du tournage. « Notre amitié devient une force dans notre duo d’acteurs », nous confie d’ailleurs Kad, en interview. « On se trouve facilement, des idées naissent spontanément, qu’on n’aurait pas forcément avec d’autres. » Effectivement, leur duo fait une nouvelle fois mouche dans « La vie pour de vrai ».

Si l’amitié de Dany et Kad est évidente, une amitié plus étonnante unit ce dernier à… Florent Pagny. Une amitié qui remonte au début des années 90, alors que le chanteur était dans le creux de la vague, comme l’acteur l’a révélé dans le documentaire « Florent Pagny : un homme libre », diffusé au début de l’année sur TF1 (et à revoir sur La Une ce 30 avril à 22 h 40) : « Quand je l’ai rencontré, il dormait pratiquement dans sa bagnole. Tout le monde se foutait de sa gueule parce que ça ne marchait plus. Cela aurait pu s’arrêter comme ça pour lui. » Entre les deux, ce fut un coup de foudre d’amitié. « Il me faisait marrer. C’est quelqu’un d’obstiné, qui ne se laissera jamais abattre », ajoutait Kad, qui a été le témoin de Florent lors de son mariage avec Azucena.

Après leur divorce, Kad Merad et Emmanuelle Cosso ont continué à suivre ensemble le foot! © Photonews

« Je suis très pote avec Florent depuis plus de trente ans, bien avant Dany, même », nous confirme le comédien, qui ajoute avec pudeur : « Ce sont des amitiés dont les gens ne se doutent pas, parce qu’on ne communique pas dessus. L’amitié, c’est un truc intime, non ? Même avec Dany, on est très potes, là, on le crie sur tous les toits parce qu’on est en promo, mais sinon, on n’en fait pas notre commerce. On peut avoir des amitiés professionnelles, ça arrive. Ce n’est pas toujours que des relations de travail. Dany, s’il était dans la merde, je l’aiderais, lui, pareil. Enfin, je pense qu’il pourra m’aider plus facilement ! (Rires.) C’est vraiment un type généreux, Dany, dans ses relations, ses actes, et ça se voit dans ses films. »