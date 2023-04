Incroyable: des versets cachés de laBible découverts après 1.500 ans!

L’incroyable découverte concerne les chapitres 11 à 12 de l’évangile selon Saint-Matthieu. Jusqu’à présent, plusieurs versets de ces chapitres ne figuraient pas dans la Bible car ils ont été effacés par un scribe il y a maintenant 1.500 ans ! Selon les informations du Sun, la page vient d’être mise au jour grâce à l’utilisation de la photographie ultraviolette sur un manuscrit de la Bibliothèque du Vatican. Le texte caché avait été effacé par un scribe en Palestine, une pratique courante à l’époque, car le parchemin était rare et les manuscrits étaient régulièrement effacés puis réutilisés.

La version grecque originale de Matthieu chapitre 12, verset 1, est la suivante : « A ce moment-là, Jésus traversa les champs de céréales le jour du sabbat et ses disciples eurent faim et commencèrent à cueillir les épis et à manger ». Alors que la traduction syriaque est celle-ci : […] a commencé à cueillir les épis de céréales, à les frotter dans leurs mains et à les manger ». Le reste de la traduction n'a pas été publié, ce qui veut dire que d'innombrables versets cachés pourraient encore être révélés !

De son côté, Grigory Kessel, un médiéviste de l’Académie autrichienne des sciences, a révélé les mots perdus et ses découvertes ont été publiées dans la revue « New Testamen Studies ». « La tradition du christianisme syriaque connaît plusieurs traductions de l’Ancien et du Nouveau Testament. Jusqu’à récemment, seuls deux manuscrits étaient connus pour contenir la traduction en vieux syriaque des évangiles », a déclaré Grigory Kessel dans un communiqué.