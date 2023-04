Brian Riemer réagit à la décision de la CBAS concernant Charleroi – Malines: «C’est une très bonne décision pour le football belge»

Avant de se projeter sur le quart de finale aller de Conference League contre l’AZ Alkmaar, Brian Riemer a répondu à une question sur la décision de la CBAS concernant le match Charleroi – Malines qui ne sera finalement pas rejoué. « C’est une très bonne décision pour le football belge », se félicite le coach danois. « Cela montre qu’on veut protéger les joueurs de l’environnement extérieur. Et puis, c’est bien aussi de corriger une erreur quand on s’en rend compte. » La suite au prochain épisode et pas plus tard que ce week-end avec un déplacement au Racing Genk pour la 33e journée de championnat.

En attendant, le Sporting est pleinement concentré sur la Conference League et la venue de l’AZ Alkmaar ce jeudi soir. Une première depuis 2017 et la fameuse double confrontation face à Manchester United sous René Weiler en Europa League. Cela n’aura pas exactement la même saveur face à l’AZ Alkmaar mais Brian Riemer ne boude évidemment pas son plaisir d’être encore en lice sur la scène continentale. « La perspective de jouer une demi-finale européenne, c’est une fois dans une vie pour certains joueurs », avance le coach danois qui rêve d’un scénario bien précis. « J’aimerais bien gagner la manche aller 3 ou 4-0 et être détendu pour le voyage à Alkmaar une semaine plus tard. Mais je sais que ce ne sera pas le cas. »