Le compte Instagram « Guide_Disney » annonce la fin « d’un spectacle mythique » à Disneyland Paris. « Non c’est une blague ? Je suis dégoûtée », commente notamment Justine sous le post de l’annonce.

En effet, ce lundi soir, se tenait la dernière représentation du spectacle nocturne de Disney Illuminations. Un spectacle qui en a fait rêver plus d’un depuis mars 2017 : « Je versais une larme à chaque fois que je voyais ce spectacle, ça me touchait en plein cœur c’était magnifique et magique », commente une autre internaute.