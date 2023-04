La Brasserie du Borinage sort une première bière sans alcool: vous pourrez la découvrir dès ce dimanche

La bière sera testée lors du premier Ekiden de Boussu. - Just Let Minot

C’est apparemment une « exclusivité mondiale », comme l’annonce la Brasserie du Borinage, avec humour, sur un post Facebook. La « Trans » fait son entrée dans les comptoirs de la brasserie située à Boussu. Cette bière est la toute première sans alcool de la coopérative. « On préfère attendre avant de communiquer », nous explique Cédric Minot, l’un des gérants.

Pourtant, elle pourra déjà être testée par les participants de l’Ekiden du Borinage, une course à pied organisée par le magasin montois d’article de sports « UP » et la Brasserie du Borinage. Le jogging aura lieu dans les rues de Boussu ce dimanche à partir de 13h.