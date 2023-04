Trois jours après avoir fait tomber son portefeuille dans un PAV à Dottignies, Christophe le retrouve par miracle au milieu des déchets au centre de tri: «Merci à tous ces hommes de l’ombre!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Même si elle ne sent pas la rose, c’est la belle histoire de la semaine. « Une dose de feel-good dans une époque tourmentée, et un magnifique exemple de solidarité dans une société toujours plus individualiste » souligne Christophe Verhaeghe, 33 ans, habitant de Dottignies.

de videos

Tout a commencé samedi dernier, lorsque ce père de famille est allé porter ses déchets organiques dans un point d’apport volontaire. « Je me suis en effet rendu au PAV situé près de la maison médicale de Dottignies, l’un des seuls encore accessibles en raison de travaux » confie Christophe.

Le PAV «déchets organiques» où est tombé le portefeuille. - J.-M.MA.

« Nous sommes végétariens à la maison, nous avons donc un paquet de ces déchets organiques, et nous sommes très attentifs au tri. Malheureusement, mon portefeuille m’a alors glissé des mains et est tombé dans le tiroir du PAV (NDLR : et donc dans l’immense cuve souterraine, pleine de déchets). La scène s’est déroulée comme au ralenti sous mes yeux, et je n’ai rien pu faire » sourit aujourd’hui l’intéressé.