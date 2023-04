Un premier salon du bien-être animal à Ham-sur-Heure les 21 et 22 avril

Au programme : le vendredi à 19h00 aura lieu une conférence du service inspection de la SPA de Charleroi. L’occasion de comprendre son fonctionnement, les moyens dont il dispose ou encore les situations dans lesquelles il intervient. La conférence sera suivie d’un verre de l’amitié.

Le samedi de 10h00 à 18h00, les stands de nombreux exposants seront à découvrir dans les Écuries du Château. On y retrouvera des associations de défense des animaux, des apiculteurs, du toilettage et bien d’autres. Il sera également possible de participer à une course d’orientation, proposée par Nature Dog Challenge, qui dure entre 30 et 60 minutes.