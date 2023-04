Un prisonnier ukrainien présumé décapité sur les réseaux sociaux: comment les soldats deviennent des criminels de guerre, «des mutilations psychiques considérables»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux a suscité l’émoi des Ukrainiens. La vidéo, une minute quarante secondes d’images insoutenables, circule depuis mardi. Sur celle-ci, un homme en camouflage, le visage masqué, tranche le cou d’un autre homme en uniforme se débattant au sol en hurlant « ça fait mal ».

Au bout de quelques secondes, les cris cessent et on entend un homme derrière la caméra incitant en russe le bourreau à « couper la tête » de la victime. Ce dernier finit sa décapitation au couteau, et montre la tête tranchée à la caméra.

Les faits, d’une violence brutale, montrés dans cette vidéo choquent. Comment peut-on en arriver à commettre de telles atrocités ? La guerre mène-t-elle à une forme de déshumanisation des soldats ? Le psychologue et criminologue Pierre Thys (ULiège) évoque plusieurs éléments à l’origine du passage à l’acte.