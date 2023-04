L’affiche des Francofolies d’Esch-sur-Alzette au Luxembourgest désormais complète !

Pour compléter le line up déjà existant, retrouvez : Zaho de Sagazan, Bianca Costa, Uzi Freya, Englbrt, Ryvage, Pleasing, The X, Vincent C.

Le samedi 10 juin, au Parc du Gaalgebierg viendra s’ajouter au line up déjà existant Bianca Costa, artiste à l'ADN musical hybride, à la croisée de la bossa nova, de la trap et du baile funk. On y retrouvera également Uzi Freyja dont la musique aux accents club, rap vindicatif et électro ne laissera personne indifférent. Et enfin, on pourra également y voir Vincent C dont l'univers s'articule autour d'un chaleureux mélange de reggae, de rap et de sonorités kanak.