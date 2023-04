«Le timing de ces révélations me révolte tout autant que leur contenu»: l’ancien directeur sportif de Nice réagit à l’affaire Christophe Galtier!

Lire aussi Le PSG ouvre une enquête suite aux lourdes accusations à l’encontre de Christophe Galtier: «Si Nasser l’avait su, il n’aurait jamais pu signer»

« Je ne suis en aucun cas à l’origine de la diffusion de ces informations internes vieilles d’un an au moment de mon départ du club. Je n’ai jamais tiré sur une ambulance, malgré tous nos différends avec Christophe Galtier et j’ai surtout trop de respect pour l’OGC Nice, un club dont j’ai fièrement défendu les couleurs pendant plus dix ans et les gens en place, qui préparent en ce moment l’un des rendez-vous les plus importants de leur histoire en Coupe d’Europe. Le timing de ces révélations me révolte tout autant que leur contenu. »