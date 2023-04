Procès des attentats à Bruxelles: Salah Abdeslam estime que le gouvernement doit «reconnaître sa part de responsabilité»

Salah Abdeslam a demandé la parole à la fin d’une matinée d’interrogatoire croisé des accusés au procès des attentats du 22 mars à Zaventem et dans la station de métro Maelbeek. «J’ai conscience que certaines choses peuvent choquer et blesser, mais je pense qu’on est là pour la manifestation de la vérité et je préfère une vérité qui blesse plutôt qu’un mensonge qui fait du bien», a-t-il déclaré.

Au cours des heures précédentes, plusieurs accusés avaient expliqué que les attentats terroristes en Europe devaient être lus comme des réponses aux bombardements de la Coalition internationale visant l’État islamique en Syrie.