Alerte jaune sur toute la Belgique, la tempête Noa risque de toucher le pays dans les prochaines heures et des «dégâts sont possibles»: le 1722 est activé

David Dehenauw nous l’a confirmé plus tôt ce mercredi. « On risque d’avoir quelques ennuis en Belgique, les dégâts ne sont pas à exclure », avait-il confié suite à l’annonce d’une tempête nommée Noa qui doit s’abattre en France.

L’IRM a émis une alerte jaune sur l’ensemble du territoire. Ce soir et cette nuit, le vent se renforcera au passage d’une active zone de pluie et d’averses (orageuses) qui traversera le pays depuis le littoral. Les rafales atteindront généralement des valeurs de 70 à 80 km/h. Mais sous un orage ou une ligne d’averses plus structurées, celles-ci pourront être localement plus soutenues.