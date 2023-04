Le prince Harry va assister au couronnement de Charles III sans Meghan

C’est la fin d’un intense suspense : malgré ses attaques contre la monarchie britannique, le prince Harry assistera au couronnement de son père Charles III le 6 mai à Londres mais sans son épouse Meghan et leurs enfants qui resteront en Californie.

Leur présence ou non a donné lieu dans les médias britanniques à quantité de spéculations alors que le couple a multiplié les attaques ces derniers mois contre la famille royale.

Une déclaration de deux phrases a mis fin à l’attente mercredi, à près de trois semaines de la cérémonie : « Le palais de Buckingham est heureux de confirmer que le duc de Sussex assistera au couronnement à l’abbaye de Westminster le 6 mai ». « La duchesse de Sussex restera en Californie avec le prince Archie et la princesse Lilibet ».

Archewell, la fondation d’Harry et Meghan, a confirmé l’information dans un communiqué, tout aussi court et encore plus sobre.