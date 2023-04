Gé Cline Barbençon est une Alybellule

Originaire de la frontière française, Mme Céline Gérard, alias Gé Cline, est aujourd’hui installée à Barbençon et enseigne à Chimay. Ce qui la porte, c’est l’art : « Le domaine artistique au sens large me passionne (musique, théâtre, body painting, sculpture…), le simple fait de créer me stimule. » Elle affectionne plus particulièrement le dessin et la peinture. Peu à peu, elle a aussi pris goût au volume : modelage, détourner des objets… « Je mélange beaucoup de techniques, de textures et de matières, j’aime exploiter et découvrir ce que ce qu’elles peuvent m’offrir. Le brou-noix et l’acrylique font partis de mes préférences. Des matériaux, comme des vieux châssis, des chutes de planches, du carton, des compresses, du tissu, du verre et tant d’autres peuvent s’inviter à la création ! »

Pour résumer sa passion dévorante Gé Cline a inventé l’Alybellule : « … en référence à ma fille Ally et à l’insecte qui symbolise la sagesse de la transformation, la capacité d’adaptation, le royaume des émotions et l’invitation à plonger plus profondément dans nos sentiments. » L’artiste avoue ne jamais partir sans une libellule sur elle : « Pour les Mayas, c’est l’animal emblématique de la déesse de la créativité. Elle définit parfaitement mon travail. »

Gé Cline fonctionne par émotion et ressenti et est tournée vers l’art thérapie. « Je ne souhaite pas m’enfermer dans un seul et unique « style » mais expérimenter et sans cesse me renouveler. C’est un amusement et un peu ma façon de me sentir libre… ».

Sur un chevalet dans un petit coin de son bureau, souvent seule accompagnée d’une mélodie agréable, elle aspire à des espaces plus grands : « C’est un besoin, un sentiment de liberté qui me procure que du positif, pourquoi m’en priverais-je ? » Elle partage sa passion, avec ses élèves à Chimay et avec ses stagiaires au CEC de Walcourt, mais aussi lors d’expositions, comme à Mons ou à Maubeuge. « Cela me permet de ressentir une certaine reconnaissance et à la fois un certain malaise aux regards portés sur mes réalisations. » Cette démarche d’exposition est en plein essor, Gé Cline veut montrer et oser enfin sortir son travail de l’ombre : « … sans me préoccuper du jugement qui leur sera porté. » Elle veut aussi continuer à animer des ateliers artistiques : « … et développer l’art thérapie pour juste procurer un bien-être chez autrui. »