«Un scandale qui a choqué tout le monde»: méfiez-vous de ces publications avec des présentateurs JT de la RTBF

On ne le répétera jamais assez, soyez prudents lorsque vous surfez sur la toile, et en particulier sur les réseaux sociaux. Les arnaques sont nombreuses et les personnes malintentionnées vont de plus en plus preuve d’imagination pour piéger les moins attentifs d’entre vous.

Les arnaqueurs ont bien compris qu’ils devaient attirer les internautes avec des visages qu’ils connaissent, et ils sont donc prêts à utiliser les images de personnalités qui bercent notre quotidien. À l’image de ce nouveau piège qui utilise les visages des présentateurs des JT de la RTBF et des personnalités politiques.