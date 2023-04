Gé Cline est une Alybellule

Elle affectionne plus particulièrement le dessin et la peinture. Peu à peu, elle a aussi pris goût au volume : modelage, détourner des objets… « Je mélange beaucoup de techniques, de textures et de matières, j’aime exploiter et découvrir ce que ce qu’elles peuvent m’offrir. Le brou-noix et l’acrylique font partis de mes préférences. Des matériaux, comme des vieux châssis, des chutes de planches, du carton, des compresses, du tissu, du verre et tant d’autres peuvent s’inviter à la création ! »

Pour résumer sa passion dévorante Gé Cline a inventé l’Alybellule : « … en référence à ma fille Aly et à l’insecte qui symbolise la sagesse de la transformation, la capacité d’adaptation, le royaume des émotions et l’invitation à plonger plus profondément dans nos sentiments. » L’artiste avoue ne jamais partir sans une libellule sur elle : « Pour les Mayas, c’est l’animal emblématique de la déesse de la créativité. Elle définit parfaitement mon travail. »