Accident de travail à Villers-le-Gambon: l’ouvrier qui s’était retrouvé suspendu par les pieds ne se souvient de rien

L’ouvrier, victime d’une double fracture ouverte, a été hospitalisé plusieurs semaines. Après un peu plus de 4 mois d’incapacité, il a repris progressivement le travail chez Agrophil et a été indemnisé par son employeur.

L’administrateur délégué de la société et la SPRL, prévenus pour coups et blessures involontaires et auxquels on réclame respectivement 8.000 et 40.000 € d’amende, contestent leur responsabilité, dénonçant un contrôle bâclé du service de prévention externe.