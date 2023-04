«The English»: le western est mort, vive le western avec Emily Blunt sur Disney+!

Portés par le succès fou de «Yellowstone», dont l’audience américaine atteint des sommets et ne cesse de grimper depuis 2018, les cow-boys sont aujourd’hui plus que jamais dépoussiérés sur nos petits écrans. Plusieurs spin-offs du feuilleton avec Kevin Costner, retransmis chez nous sur TMC, ont ainsi été commandés. Parmi lesquels «1923», avec les doyens Harrison Ford et Helen Mirren, diffusé en décembre dernier aux Etats-Unis. Quelques mois plus tôt, Prime Video poudrait ses Stetson de surnaturel avec Josh Brolin dans «Outer Range», d’ores et déjà renouvelé pour une seconde saison. Avant ça encore, la légende de la gâchette Billy the Kid ressuscitait sous la plume du créateur de «Vikings», tandis que «Walker, Texas Ranger» s’offrait une nouvelle jeunesse sous les traits de Jared Padalecki («Supernatural»). Ethan Hawke a quant à lui raflé un Golden Globe pour «The Good Lord Bird», et Tom Hanks d’émouvoir dans «La mission», sur Netflix. La même plateforme dispose également des films récents «The Harder They Fall», avec Idris Elba, et «The Power of the Dog», avec Benedict Cumberbatch. Et la liste ne s’arrête pas là!

Ce mercredi 12 avril, c’était à Disney+ de se mettre au diapason avec «The English», un western dont les critiques sont dithyrambiques. A raison! Achetée à la BBC, cette fiction se veut une énième épopée tragique à travers les plaines sauvages d’Amérique, fin des années 1800. «La conquête de l’Ouest nous permet d’échapper à la réalité de ce que nous sommes et à la façon dont nous vivons présentement», défend le scénariste et réalisateur Hugo Blick, à qui l’on doit déjà la brillante minisérie «The Honourable Woman». «Dans ses somptueux paysages, ses personnages mythiques et leur soif d’amour ou de violence, quelque chose parle directement à nos âmes. Pour moi, les westerns les plus intéressants traitent de la perte personnelle et de la quête de la justice qui en découle. Ce qui est peut-être inhabituel ici, c’est le choix des héros.»