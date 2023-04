Après l’Orangerie et la maison communale de Jurbise, Baudouin reproduit le moulin à eau disparu: «Je fais tout de mémoire»

Il y a 5 ans, Isabelle et son compagnon Baudouin ont créé « Bobelle Créations », un atelier où ils mettent sur pied de nombreuses maquettes en bois à l’aide d’une graveuse laser et d’une imprimante 3D.

Éléments de décoration pour le jardin ou pour la maison, créations pour des fêtes, pièces uniques… : le couple déborde d’imagination. Après l’Orangerie et le château de Jurbise, Baudouin s’attaque maintenant au moulin à eau, qui n’existe plus depuis 1950. « J’essaie de le faire de mémoire, ce n’est pas évident. J’ai envie qu’il soit le plus réaliste possible ! ».