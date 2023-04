L’aide publique au développement a atteintle montantrecord de 204 milliards de dollars en 2022

L’aide au développement avait totalisé 186 milliards de dollars en 2021. La progression entre 2021 et 2022 est de 13,6 %.

Il s’agit de la quatrième année consécutive de progression de l’aide publique au développement et de l’une des plus fortes hausses sur une année dans l’histoire, souligne l’organisation internationale basée à Paris, dont le Comité d’aide au développement (CAD) rassemble les principaux fournisseurs d’aide dans le monde.

« Cette hausse en 2022 est principalement due à une forte augmentation des dépenses liées au traitement et à l’accueil des réfugiés » au sein des pays donneurs, a affirmé mercredi le secrétaire général de l’Organisation de coopération et de développement économiques, Mathias Cormann, au cours d’une conférence de presse.

Cette aide envers les réfugiés a plus que doublé sur un an, passant de 12,8 milliards de dollars en 2021 à 29,3 milliards en 2022, et représentant désormais 14,4 % du montant total de l’aide au développement.