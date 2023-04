250 nouvelles trottinettes en libre-service débarquent à Charleroi: «Les gens peuvent y investir, avec un gain espéré de 30%»

« Une fois que nous serons bien installés, avec un taux de rotation suffisant, nous proposerons aux citoyens d’investir en achetant une trottinette, entre guillemets », explique Anna Porcher, chargée de relations publiques. « Concrètement, les véhicules seront mis en vente au prix de 1.290 euros. L’acquéreur ne doit ensuite plus s’occuper de rien et touche 50 % du montant payé par les futurs utilisateurs. Je m’explique : si un trajet entre les villes haute et basse coûte 3 euros, l’acquéreur en gagne 1,5 € sur cette course. Nous estimons que le gain est au final d’environ 30 % par rapport à l’investissement. »