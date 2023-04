Avant Anderlecht-AZ Alkmaar, le Gembloutois Antoine Colassin, prêté à Heerenveen, se livre : « Les Pays-Bas, c’est un autre foot »

Je suis content de mon choix. Les Pays-Bas, c’est un autre foot en fait. Rien que les gens, les supporters qui viennent au stade. C’est différent de la Belgique, il y a plus d’engouement aux Pays-Bas. Ils sont fiers de leur championnat. Les stades sont remplis chaque week-end. A Heerenveen, on joue devant plus de 25.000 personnes presque à chaque fois. A l’Ajax ou Feyenoord, l’ambiance est folle, bien plus impressionnante qu’à Bruges par exemple. J’aime vraiment bien.

Tout le monde joue au foot et ce sont des joueurs de foot (sic). Même chez le dernier au classement, il va tenter quelque chose, te presser sur le terrain. Aucune équipe ne gare le bus derrière. Généralement, il y a un peu de tactique jusqu’à la 60e et puis le match s’emballe. C’est comme début mars, face à Twente, on fait 0-1, ils font 3-1 et on revient à 3-3. Pour un joueur, c’est plaisant. Le jeu est moins fermé, il y a plus d’espace et les transitions sont plus rapides.

C’est un championnat plus dur que notre Pro League ?

Je ne sais pas s’il est plus relevé au niveau des équipes mais les premières places aux Pays-Bas sont d’un niveau supérieur à celles en Belgique. C’est un championnat en tout cas plus intéressant pour le spectateur neutre. Le championnat belge est par contre plus difficile d’un point de vue physique. Tu cours plus en Belgique et il y a plus de duels. C’est davantage technique aux Pays-Bas. On donne rapidement la balle aux ailiers, ils doivent faire la différence. Il y a beaucoup d’un contre un. C’est moins structuré comme jeu.

On vous sent animé, huit mois après ce départ inévitable d’Anderlecht....

L’été dernier, j’avais une bonne relation avec Felice Mazzu. J’ai fait une bonne préparation. On a parlé ouvertement après les arrivées de Fabio Silva et Sebastiano Esposito. On a eu une bonne discussion avec le coach. Je savais que j’allais partir, il n’y avait pas de plan clair pour moi, mais j’ai attendu les derniers moments du mercato estival pour signer à Heerenveen qui s’était déjà manifesté début juillet. En signant là-bas, je sentais que j’avançais vers un objectif. A Anderlecht, j’étais entre l’équipe A et le noyau U23 en D1B.

Vous avez encore des contacts à Anderlecht ?

J’ai des contacts purement amicaux avec certains joueurs ou des coachs, mais je n’ai pas d’infos de la direction. Je me concentre sur mon club actuel. Je sais que le T2 d’Anderlecht, Robin Veldman, est déjà venu voir des matchs à Heerenveen parce qu’il est originaire de ce coin, mais je n’ai pas discuté avec lui.

Cinq titularisations, douze montées au jeu et pas de but inscrit en championnat, cela vous pèse comme statistique ?

J’aime bien marquer, je vis un peu pour ça. Mais aux Pays-Bas, je joue un cran plus bas sur le terrain, dans le milieu, ou sur un côté. Je dois abattre plus de travail défensif. C’est moins mon rôle de marquer donc. Cela ne me tracasse pas trop, je me sens même plus en confiance comme ça. Quant à mon temps de jeu, j’ai eu une blessure aux adducteurs qui est arrivée au mauvais moment, alors que je commençais à avoir ma place, mais je suis satisfait parce que j’ai retrouvé ce plaisir de jouer et parce que j’ai beaucoup appris, notamment sur moi-même.

L’éloignement jusqu’en Frise ne pèse pas trop sur votre mode de vie ?

Mes potes me manquent mais d’un autre côté, maintenant, il n’y a plus que le foot. Cela m’aide aussi. Je pars souvent le dernier de l’entraînement, après les soins. Je suis vraiment dans une optique professionnelle. Je préfère faire des entraînements supplémentaires ou regarder des vidéos avec le staff plutôt que d’être chez moi dans le divan. Mais bon, Namur n’est pas loin, à 3h de route (sourire).

C’est quoi le futur d’Antoine Colassin pour la saison prochaine ?

Je ne sais vraiment pas. Je me sens bien à Heerenveen, qui est un club familial, et où on essaie d’accrocher les play-offs. Le contexte est différent de mon précédent prêt à Zulte Waregem il y a un an. Le championnat s’était vite arrêté pour l’équipe à l’époque. Mais je n’ai pas de regret, on apprend de chaque expérience. Les choix, on sait juste après s’ils sont bons ou pas. J’ai côtoyé des gars comme Gianni Bruno ou Jelle Vossen, on apprend de tout cela.

Que pensez-vous de la saison des Bruxellois ?

C’est difficile de juger avec le changement de coach. J’ai un peu suivi les matchs, mais je n’ai pas d’avis objectif. J’ai l’impression que cela va mieux. On retrouve une structure, une équipe qui change moins. Je suis content pour mes potes à Anderlecht comme Amuzu avec qui je m’entends bien.

L’AZ Alkmaar, 4e du classement hollandais, c’est le favori face à Anderlecht ?