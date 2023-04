Le député GeorgesDallemagne réclame un débat public en commission de la défense pour l’achat de frégates

Le député a écrit un courrier à Peter Buysrogge (N-VA) pour réclamer la tenue « dans les plus brefs délais » d’un débat d’actualité concernant l’achat de deux frégates par la Belgique aux Pays-Bas, pour un montant nettement supérieur aux estimations initiales.

Selon lui, un débat approfondi public au sein de cette commission « est d’autant plus justifié » que la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), a fait elle-même des déclarations publiques sur ce sujet, et qu’aux Pays-Bas la « Tweede Kamer » (deuxième chambre, la chambre basse du parlement néerlandais, ndlr) délibère publiquement de cette question sur base d’une note détaillée fournie par le secrétaire d’État à la Défense, Christophe van Der Maat, disponible sur le site internet de cette assemblée.

La Belgique et les Pays-Bas ont annoncé le 3 avril la commande de quatre frégates ASWF (« Anti-Submarine Warfare Frigates »), des bâtiments de guerre appelés à former au tournant de la décennie l’ossature de leur marine, pour un montant de plus de quatre milliards d’euros au total, largement supérieur aux estimations initiales, mais avec des retombées économiques de plusieurs centaines de millions d’euros pour l’industrie belge.