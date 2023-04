Un hêtre remarquable sera abattu au parc Godin à Ensival

« L’arbre est mort, attaqué depuis un certain temps par le champignon lignivore. Il est urgent de l’abattre vu sa taille et son emplacement », poursuit la Ville.

Dans l’arrêté d’abattage, on apprend qu’un rapport du DNF relève que l’arbre présente un état sanitaire préoccupant : descente de cime, présence d’un champignon. Et que sa stabilité est menacée.

Le rapport du département technique de la Vile précise que l’état de l’arbre était surveillé depuis plusieurs années par leur département et par la Cellule des arbres remarquables. La visibilité de l’attaque du champignon lignivore s’est marquée de plus en plus sur la cime de l’âme, qui est « mort ou presque sur pied ». Il conseille un abattage urgent vu sa taille et son emplacement, pour la sécurité publique.