En Irlande du Nord, le président américain Joe Biden plaide en faveur de la fin du blocage politique

Mais la commémoration bute sur une réalité politique bien plus difficile. Les institutions locales créées il y 25 ans, au sein desquelles les deux communautés longtemps ennemies partagent le pouvoir, sont en effet bloquées en raison des conséquences du Brexit.

Avant de rejoindre Dublin pour une visite très symbolique sur la trace de ses ancêtres, le président américain, qui revendique ses origines irlandaises, a fait une halte éclair à Belfast pour célébrer les accords de paix signés le 10 avril 1998 après trois décennies de « Troubles » entre unionistes fidèles à Londres, majoritairement protestants, et républicains majoritairement catholiques, partisans d’un rattachement à la République d’Irlande.

Lors d’un discours à l’université de Belfast, Joe Biden a rappelé qu’il y a trois décennies, un bâtiment tel que celui de l’université, tout de verre et d’acier, aurait été impensable, dans une ville de Belfast parcourue de barbelés, secouée par les explosions et les affrontements meurtriers – 3.500 morts au total pour toute la période dite des « Troubles. »

« La leçon des accords du Vendredi Saint est que c’est lorsque les choses semblent les plus fragiles (…) qu’il y a le plus besoin d’espoir et d’efforts », a-t-il déclaré, vantant le potentiel économique de l’Irlande du Nord, province en difficulté dans laquelle Washington promet d’investir.