Gravement malade, Peter, un Belge de 58 ans, s’attend à mourir depuis neuf ans: «Tout est prêt pour mon dernier voyage: le pantalon que je porterai dans le cercueil, la chemise…»

Si on se fie aux statistiques des médecins, Peter devrait être mort depuis longtemps. « Je suis en fait prêt à mourir depuis neuf ans », dit-il. Des mots très difficiles à entendre de la part du Belge, qui affirme que même sa valise est prête « pour le moment venu ». « Tout est dedans pour mon dernier voyage. Le pantalon que je porterai dans le cercueil, la chemise. Et quelques articles de soins finaux », confie Peter.

Quand il apprend le diagnostic, son monde s’effondre. « Il s’est avéré que j’avais la MPOC. Bronchopneumopathie chronique obstructive, déjà en phase 2 », explique Peter, qui pense que c’est malheureusement le résultat de son hygiène de vie. « Travail jour et nuit, vie pas trop saine… et ce tabagisme, bien sûr », confie le quinquagénaire. « Si vous continuez comme ça, vous n’aurez plus beaucoup de temps à vivre », dit à ce moment-là le médecin à Peter.

Il n’ignore pas complètement les conseils du médecin, mais ne les prend pas non plus très au sérieux. C’est quand il se retrouve à l’hôpital 12 fois sur l’année qu’il se rend compte qu’il ne peut plus nier les avertissements. « 12 fois une poussée aiguë de MPOC. Je connais ces poussées maintenant, elles ne me font plus peur, mais la première fois, je le jure, j’ai cru que j’allais mourir », raconte encore Peter. Il explique que l’on peut comparer ces poussées « à la noyade ». « Vous êtes sous l’eau, vous voulez remonter pour respirer, mais quelqu’un continue de vous pousser sous l’eau. Terriblement terrifiant », raconte le Belge. Lors de ces poussées, Peter n’a qu’une solution : aller à l’hôpital, sinon il s’étouffe.

Quelques mois à vivre

Après cette année cauchemardesque, le pneumologue est clair avec Peter : il ne lui reste que quelques mois à vivre. Un suivi psychologique est alors organisé pour lui à l’hôpital, afin de le préparer à sa mort. Sa demande d’euthanasie est acceptée. Pendant ce temps, il subit, seul avec ses deux chiens chez lui. Ne sachant à peine marcher, il doit trouver quelqu’un pour promener ses chiens. Une jeune femme va alors lui venir en aide et force Peter à venir avec elle. À chaque fois, il pouvait marcher un peu plus, si bien qu’après un certain temps, il pouvait de nouveau remarcher raisonnablement.

Des années plus tard, Peter est toujours là. Des appareils à oxygène sont suspendus à trois endroits chez lui. Le Belge peine à nouveau à se déplacer. « Cent mètres et je suis brisé », confie-t-il. Il reçoit la visite d’une infirmière trois fois par jour. Autour de son cou pend un cordon avec un bouton d’alarme, « au cas où les choses tourneraient mal ».

Le fait que Peter soit toujours en vie est, selon les médecins, inexplicable. Car depuis son diagnostic, il a été hospitalisé une quarantaine de fois, il a contracté le coronavirus deux fois et a fait un pneumocoque.