Doublement des abonnements pour les grands parkings à vélos à Bruxelles: de 788 à 1.555 en un an

Après une première campagne en 2021, le nombre d’abonnés aux grands parkings-vélos est passé de 550 à 788 en quatre mois. Le compteur affichait 788 au début 2022. Il affiche 1.555 abonnés début 2023. C’est une augmentation spectaculaire. En une année, le nombre d’abonnement a doublé. « Il y a évidemment de quoi être fier de ces chiffres », souligne Els Rochette, députée one.brussels-Vooruit. « Ans Persoons et Jef Van Damme, alors échevine et député pour le sp.a ont mené campagne en août 2012 pour convertir l’espace souterrain de la station de métro Bourse en parking pour vélos. Le projet est maintenant devenu réalité. Et un autre parking-vélo a été aménagé à De Brouckère. Les Bruxellois.es adoptent progressivement ce nouveau service. Bruxelles a besoin de ce type de parkings-vélos sécurisés. »

Certaines données manquantes Mais connaître le nombre d’abonnés n’est pas tout. On ignore encore le taux d’occupation des parkings par exemple. En effet, les données font défaut. « Et nous ne disposons pas non plus de données sur le genre des abonnés », explique Els Rochette. Et pas davantage sur le type de vélos (électriques, cargos…).

« Les parkings Bourse et De Brouckère se trouvent en plein cœur de la ville, près des quartiers de sortie. J’ai donc demandé à quelle fréquence quelqu’un vient chercher son vélo la nuit. Je n’ai pas reçu d’informations sur les utilisateurs du soir. Celles-ci devraient pourtant être facilement à obtenir », déclare Els Rochette.

Il existe déjà des plans pour améliorer ces parkings. Un système de comptage sera ainsi installé à terme pour évaluer le taux d’occupation. Il sera « bientôt » possible de stationner une seule fois, par session. Ce n’est encore le cas aujourd’hui. Vol de vélos Les parkings sécurisés protègent contre le vol de vélos. Pourtant, 8 vélos ont été volés à Bourse et De Brouckère en 2022 (sur un total de 914 places). Cela a de quoi surprendre car il s’agit de parkings sécurisés avec contrôle social et surveillance par caméra. parking.brussels, gestionnaire des parkings à vélos, prend des mesures pour réduire encore le risque de vol. Les entrées et les portes tournantes ont déjà été renforcées. Un nouveau marché public de sécurisation sera lancé. Des discussions sont en cours avec la Stib au sujet de la sécurité par le biais de caméras. À juste titre, car il y a aussi de plus en plus de vélos électriques (chers) en circulation. Il n’est toutefois pas certain que ces vélos soient garés dans les grands parkings à vélos. Bruxelles prend des mesures pour inciter les Bruxellois à prendre le vélo. Et ça marche. « Les grands parkings fonctionnent bien, mais il est toujours possible de faire mieux : en développant les services, en luttant contre le vol de vélos et en suivant correctement la clientèle (profil des abonnés et du vélo qu’ils utilisent) », explique la députée.