Les agents de la prison de Namur en grève pour dénoncer la surpopulation carcérale : «Nous devons mettre des matelas au sol»

Le problème de surpopulation dans les prisons wallonnes n’est pas nouveau et la maison d’arrêt de Namur, avec ses 230 détenus pour 220 lits, n’y échappe pas. « Nous devons mettre des matelas au sol et les cellules nues qui sont généralement réservées aux détenus qui posent problèmes sont occupées, par manque de lits disponibles, par des prévenus entrants classiques. Or, elles ne sont pas du tout prévues pour ça, le confort y est minimum, un lit, un matelas, une couverture, une toilette en inox, c’est tout », dénonce Arnaud Henin, délégué CGSP.