Guerre en Ukraine: une première décision espérée au G7 dans le cadre de l’embargo sur les diamants russes

La Belgique, qui rappelle avoir gelé et bloqué les plus gros montants d’avoirs et de transactions russes, se défend en soulignant qu’une simple interdiction n’aurait aucun effet sur la machine de guerre du Kremlin, car la Russie et son géant Alrosa, premier extracteur mondial de diamants, n’éprouveraient aucune difficulté à trouver d’autres débouchés mondiaux.

« Donc la Belgique cherche à déplacer le débat, en jouant les pionnières d’un système qui permette de contrôler non seulement l’origine des diamants bruts, mais aussi toute la chaîne de circulation du diamant, y compris les produits intermédiaires et finaux », a exposé l’ambassadeur Christophe de Bassompierre, directeur des Relations extérieures de l’UE aux Affaires étrangères.

Le pays, qui dispose d’une expertise et d’une autorité en la matière vu la place d’Anvers, s’est engagé, par le biais de l’Union européenne, dans l’élaboration d’un tel système au sein du G7, sachant que les clients proviennent à 70 % de ce cercle informel des pays parmi les plus riches du monde.

Il travaille en particulier avec la Commission européenne et les États-Unis, qui ont édicté un embargo sur les diamants russes l’an dernier déjà.

Le diplomate évoque une interdiction directe des diamants bruts, une interdiction indirecte de la commercialisation des produits intermédiaires et finis, et une traçabilité complète de l’origine aux consommateurs.

« Nous espérons qu’au sommet du G7 du mois prochain (du 19 au 21 mai à Hiroshima, au Japon, NDLR), une première proposition arrivera sur la table, à adopter dans les grandes lignes », a-t-il ajouté.

Un tel système ne pourrait se mettre en œuvre que de manière graduelle, vu son immaturité technologique. Il nécessiterait aussi un travail diplomatique « extrêmement important » pour convaincre les pays de la chaîne intermédiaire (Inde, Émirats Arabes Unis, Israël, etc.), qui toutefois pourraient y trouver leur avantage, a-t-il ajouté, alors que les grandes marques se détournent déjà des diamants russes.

L’UE et les autres membres du G7 auraient ensuite à traduire cet accord politique en sanctions.

Le marché mondial du diamant est « relativement petit » par rapport aux marchés du gaz ou du pétrole, puisqu’il porte sur 24 tonnes (120 millions de carats) de nouveaux diamants par an, a exposé Koen Vandenbempt, professeur en sciences commerciales et économie à l’université d’Anvers. Il génère entre 14 et 16 milliards de dollars par an. La Russie est le plus gros extracteur, atteignant 30 % de la production.

Représentant les diamantaires anversois, Wim Soons, de l’Antwerp World Diamond Centre (AWDC), rappelle que les bouleversements du marché ont déjà fait baisser les importations de diamants russes à Anvers de plus de 70 %.

Il soutient la piste de la traçabilité explorée au G7, qui peut se faire soit du début à la fin, soit en analysant la composition chimique du diamant afin de déterminer la mine de provenance. Ce développement technologique nécessiterait néanmoins encore du temps, a-t-il confirmé.