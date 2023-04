Linda, une Belge de 58 ans, est écœurée… elle avait économisé pendant des années pour s’offrir la Fiat Abarth de ses rêves, mais elle n’a pas pu en profiter longtemps: «J’aimais cette voiture, j’ai pleuré toute la journée»

Et malheureusement, c’est arrivé. Le lundi matin, la Fiat avait disparu. « Peut-être que ces voleurs se cachaient et ont vu leur chance arriver. Maintenant, on ne voit même plus quand quelqu’un tourne autour de votre voiture. Il fait nuit noir ici depuis que les lumières publiques ont été éteintes pour économiser l’énergie. Cela donne carte blanche aux voleurs », déplore Linda.

« Apparemment, cette voiture est recherchée par les gangsters. En partie à cause des précieuses pièces détachées. Je suis très indignée. J’aimais cette voiture et j’a travaillé dur pour me l’offrir en combinant deux emplois », raconte encore la Belge, qui a peu d’espoir de retrouver sa Fiat. « La police a vu la voiture sur les caméras la nuit en France. J’ai peur de ne plus jamais la revoir. Pendant un moment, je n’osais plus sortir à cause du choc et j’ai pleuré toute la journée, mais je dois continuer ma vie », conclut Linda.